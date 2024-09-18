İzmir'de cinayet davası: Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı Bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verildi.

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AA & Ensonhaber

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir’de bir markette yaşanan tartışma sonucu Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan üç sanıktan son tutuklu olanının tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısını açığa aldı.

SON TUTUKLU SANIK DA BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü oturumunda, Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan son tutuklu sanık Sercan B.’nin tahliyesine hükmedilmişti.

3 HAKİM VE 1 SAVCI AÇIĞA ALINDI

HSK 2. Dairesi, bu gelişmenin ardından konuya dair bir değerlendirme yaparak, söz konusu mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Sercan B. hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

16 Ekim 2023 tarihinde Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette, Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında 'omuz atma' nedeniyle başlayan bir tartışma sonucunda Köse bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis, Sercan B. ile kavga sırasında müdahale eden kardeşleri Serkan B. ve Taylan B.'yi gözaltına alarak tutuklamıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç kardeş hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilerek dava açılmıştı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.