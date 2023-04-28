İzmir'de cinayet kamerada Otomobiliyle seyir halinde olan 22 yaşındaki gencin, arkasından gelen ticari araçtan inen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA 22 yaşındaki Volkan Süvari, İzmir’in Bayraklı ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak’ta 34 BPV 092 plakalı otomobiliyle seyir halindeydi. Bu sırada otomobilin arkasında ticari bir taksi durdu. Araçtan inen kişi, tabancayla art arda Süvari'ye ateş etti. Zanlı ve beraberindeki kişiler tekrar taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. 22 yaşındaki genç kurtarılamadı Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri 22 yaşındaki Volkan Süvari’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi Süvari’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet kamerada Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.