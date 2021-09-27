İzmir'de cinayet: Katil tutuklandı

Arkadaşlarına misafirliğe giden 29 yaşındaki genç adamın sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü cinayetin şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya (29), köpeğiyle Bahçelievler Mahallesi 370 Sokak’taki evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESİNİ DUYANLAR HEMEN POLİSİ ARADI

Saat 03.00 sıralarında silah sesini duyanların, durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOPSİ SONRASI DEFNEDİLDİ

Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Maya’nın cenazesi toprağa verildi.

BEYAZ ARACI ELE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarından aldığı bilgiler ışığında şüphelinin beyaz ticari araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Aracı tespit eden ekipler, şüphelinin de R.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK KAVGASI

R.Y. ile Maya’nın, olaydan kısa bir süre önce de alacak-verecek meselesi sebebiyle kavga ettikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.