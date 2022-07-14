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    İzmir'de cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

    İzmir Bornova'da cinayet şüphelisi 1'i kadın 2 şüpheli, polisin saklandıkları eve baskın yaptığı sırada kaçmaya çalışırken yakalandı.
    • 14.07.2022 - 22:06
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    İzmir'de cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı

    İzmir'in Bornova ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden 8 Temmuz'da kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar, saat 20.00 sıralarında polise haber verdi.

    Evde ceset bulundu

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı.

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 3 günlük olduğu değerlendirilirken, bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

    Cinayet şüphesiyle çalışma başlatıldı

    Tugay Bekdemir'i ölümüne neden olan kesici-delici aletin evde bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet kuşkusuyla çalışma başlattı. araştırma yapan polis, Tugay Bekdemir'in ölü bulunduğu evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    2 şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı

    Yapılan detaylı incelemeler sonrasında Bekdemir'in, D.K. ile İ.K. ile görüştüğü tespit edildi. Harekete geçen polis, şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi 7058 sokakta saklandığı bilgisine ulaştı.

    Şüphelilerin yakalanması için söz konusu adrese giden polis, 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı #1

    İzmir de cinayet şüphelileri polis baskınıyla yakalandı #2


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