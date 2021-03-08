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- İzmir'de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
İzmir'de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuk ezilmekten son anda kurtulurken, ayağından yaralandı.
- DHA
- 08.03.2021 - 16:17
- Güncelleme : 08.03.2021 - 16:31
İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koşarak ara sokaktan ana yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti.
EZİLMEKTEN KURTULDU
Çocuğun otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İzmir'de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti VİDEO