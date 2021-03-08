Euro
9.1124
1.47%
Dolar
7.677
1.93%
Altın
417.63
1.54%
Borsa
1.533
-0.61%
Bitcoin
384.502
1.93%
EXEN Coin
15.81
-2.40%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    İzmir'de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, koşarak yola çıkan çocuk ezilmekten son anda kurtulurken, ayağından yaralandı.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti

    İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, koşarak ara sokaktan ana yola çıkan çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti.

    EZİLMEKTEN KURTULDU

    Çocuğun otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    İzmir'de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti VİDEO

    İzmir de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti #1

    İzmir de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti #2

    İzmir de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti #3

    İzmir de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti #4

    İzmir de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti #5

    İzmir de çocuğun ayağının üzerinden otobüs geçti #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir