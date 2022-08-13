İzmir'de çocukları darbeden damat dehşet saçtı

Gürültü yaptıkları gerekçesiyle 2 çocuğu darbeden S.A.G., duruma tepki gösteren kayınpederini bıçakladı. Daha sonrsa gözü dönen S.A.G., pompalı tüfekle kaynanası ve kayınbiraderini öldürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde 57 yaşındaki Remzi Vatansever'in 2 torunu, bahçede oyun oynadıkları sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.A.G. tarafından darbedildi.

Olayı gören dede Remzi Vatansever ile damat S.A.G. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakladı.

Kaynanasına ve kayınbiraderine de tüfekle ateş etti

Remzi Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken yaralı adamın yardımına 54 yaşındaki eşi Fikriye Vatansever ve 34 yaşındaki oğlu Şaban Vatansever koştu.

Bu sırada eve giden S.A.G., pompalı tüfekle geri döndü. Gözü dönen S.A.G. tüfekle, kaynanası Fikriye Vatansever ve kayınbiraderi Şaban Vatansever'e ateş açtı.

Şaban Vatansever ile annesi öldü

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in öldüğü belirlendi.

Kayınpederin durumu ağır

Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Remzi Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şaban Vatansever ile Fikriye Vatansever'in ölümünü duyan yakınları, sinir krizi geçirdi.

Şüpheli yakalandı

Öte yandan, kaynanası ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldüren ve kayınpederini bıçakla ağır yaralayan S.A.G.'nin, suç aleti ile birlikte evinde beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A.G., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bahçede çalışma yaptı.

Şaban Vatansever ve annesi Fikriye Vatansever'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şaban Vatansever düğün için gelmiş

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken olayda hayatını kaybeden Şaban Vatansever'in yurt dışında çalıştığı, bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Aralarında husumet olduğu ileri sürüldü

Öte yandan, damat S.A.G. ile Vatansever ailesi arasında yaklaşık 4 yıldır ev tapusu nedeniyle husumet olduğu ileri sürüldü.

2 hafta önce de tartışma yaşanmış

DHA'nın haberine göre; ayrıca, olaydan 2 hafta önce de bahçede çocukların gürültü yaptıkları gerekçesiyle, S.G.A. ile Vatansever ailesi arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.





















