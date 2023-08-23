İzmir'de çocuklarının gözü önünde karısını bıçaklamıştı: Yakalandı İzmir’in Konak ilçesinde, 2 çocuğunun gözleri önünde, kendisinden ayrılmak istediği ileri sürülen karısını 5 yerinden bıçaklayan ve saklandığı otelde polislere yakalanmamak için camdan kaçmaya çalışan şahıs, ekiplerce yakalandı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesi Mehtap Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü, kendisinden ayrılmak istediği ileri sürülen eşi B.S.G.’yi, 2 çocuğunun gözleri önünde 5 yerinden bıçaklayan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis gelmeden olay yerinden kaçan B.G. (28) için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Saklandığı otelde yakalandı

Araştırmalar sonucunda dün, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, B.G.’nin olayın ardından kaçarak Basmane’de bulunan bir otelde saklandığını tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüphelinin odasına giren ekipler, kendilerini gören ve otelin camından kaçmaya çalışan B.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Tutuklandı: Eşinin hayati tehlikesi sürüyor

Gözaltına alınan ve ‘yağma,’ ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ gibi çok sayıda suçtan kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 5 bıçak darbesiyle yaralanan B.S.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.