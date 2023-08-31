İzmir'de damperi açık kalan kamyon tünelde levhalara çarptı Karşıyaka'da tünelden geçen kamyonun açık kalan damperinin levhaya çarpıp devirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İzmir'de Karşıyaka Tünelleri'nde, Karşıyaka'dan Bornova ilçesi yönüne giden kamyonun damperi açık kaldı.

Açık kalan damper, DMİ levhasına çarpıp devirdi.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Şans eseri kaza ucuz atlatıldı

Levha parçaları yola savrulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine Karayolları ekipleri harekete geçti. Ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.