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    İzmir'de denizden ceset çıkarıldı

    İzmir'in Konak ilçesindeki Kordonboyu’nda denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 08:51
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    İzmir'de denizden ceset çıkarıldı

    İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti Kordonboyu’nda oturan vatandaşlar denizde bir kişiyi hareketsiz halde gördü.

    Durum vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

    Olay yerine çağırılan deniz polisi tarafından şahıs bota alınarak karaya çıkarıldı.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Yapılan incelemelerde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, isminin ise Mehmet Zeki Yalçın olduğu tespit edildi.

    Yalçın’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de denizden ceset çıkarıldı #1

    İzmir de denizden ceset çıkarıldı #2

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