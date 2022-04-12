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    İzmir'de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı

    Yaşlı bir kadına bıçak çekip telefonunu gasbeden Şevket G., polisten kaçmak istersen dere yatağına atladı. Ayağı kırılınca yakalanan Şevket G., hastaneye kaldırıldı.
    • 12.04.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:30
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    İzmir'de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 2221 Sokak’ta saat 15.30 sıralarında, Şevket G. (35) isimli bir şahıs, Yenişehir Pazar Yeri yakınlarında yaşlı bir kadına bıçak çekerek telefonunu gasbetti.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ile polisi görünce kaçmaya başlayan Şevket G. arasında kovalamaca yaşandı.

    Polisten kaçabilmek için 4 metreden atladı

    İHA’nın haberine göre; şüpheli Şevket G. polisten kaçmak isterken, yaklaşık 4 metre derinliğindeki dere yatağına atlayınca bir daha kalkamadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, şüpheli Şevket G.'nin ayağının kırıldığını belirledi.

    İzmir'de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı VİDEO

    İzmir de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı #1

    Üzerinden bıçak ve cep telefonu çıktı

    Zanlının üzerinde bıçak ve gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

    Şevket G., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şüphelinin buradaki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

    İzmir de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı #2

     

    İzmir de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı #3

    İzmir de dere yatağına atlayan gaspçı, ayağını kırınca yakalandı #4


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