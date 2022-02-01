Bornova ilçesinde, dernek binası ve kahvehaneye kumar baskını yapan jandarma ekipleri, 108 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova İlçesi Laka Mahallesi’nde bulunan İzmir Özgür Renkler Gediz Göksu Fırat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında ve Eğridere Mahallesi'nde işletmeciliğini İ.A.'nın yaptığı kahvehanede, kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığa ekiplerince, 29 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Operasyonda 108 kişi, kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı belirlenenlere toplam 196 bin 452 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan düzenlenen operasyonda, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Dernek başkanı A.K. ve kahvehane işletmecisi L.A. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca kumar baskını yapılan işletmenin mühürlendiği bildirildi.

İzmir'de, dernek binasına kumar operasyonu VİDEO

