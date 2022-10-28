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    İzmir'de devrilen traktörün altında kalan çift, hayatını kaybetti

    Torbalı ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 65 yaşındaki Bektaş Ay ile 63 yaşındaki eşi Sevim Ay hayatını kaybetti.
    • 28.10.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:29
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    İzmir'de devrilen traktörün altında kalan çift, hayatını kaybetti

    İzmir Torbalı'nın kırsal Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Bektaş-Sevim Ay çifti, bugün saat 07.00 sıralarında tarlalarına gitmek için traktörle yola çıktı.

    Bir süre sonra Bektaş Ay’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, dere yatağına devrildi.

    Çift hayatını kaybetti

    Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk sahibi Bektaş ve Sevim Ay çifti hayatını kaybetti.

    Traktörde devrilmeye karşı koruma sistemi olan 'rops demiri' bulunmadığı belirtildi.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de devrilen traktörün altında kalan çift, hayatını kaybetti #1

    İzmir de devrilen traktörün altında kalan çift, hayatını kaybetti #2


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