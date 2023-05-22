İzmir'de dini nikahlı eşlini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis Buca'da, dini nikahla yaşadığı 28 yaşındaki Aysel Perkgün'ü darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Feyzo Duran, ‘kasten yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos 2021’de meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 25 yaşındaki Feyzo Duran ile dini nikahla yaşadığı 28 yaşındaki Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip, vücudunun çeşitli yerlerini defalarca bıçakladı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralandı

Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen yıl eylül ayında görülen duruşmada Perkgün’ün avukatları, reddi heyet talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine avukatlar bir üst mahkemeye reddi heyet için talepte bulundu. Ancak talep kabul görmedi.

“Bu adamı salarsanız beni haberlerde ölmüş olarak görürsünüz"

Tutuklu sanık Duran’ın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Duran, mağdur Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Celsede söz alan Perkgün’ün avukatlarından Abdi Yaşar, "Sanık eyleminden gönüllü vazgeçmemiştir. Yardım çağırmadığı gibi elinin değdiği bıçakları arabaya saklamıştır. Dosya kapsamında bir bıçak hala ortada yok. Müvekkilin durumu ortada.

Canavarca hisle hareket edildiği açık. Müvekkil kendisine masa kurduruyor, alkol içiyor. Abdest alıyor ve iki bıçakla müvekkili öldürmeye çalışıyor. Bu da bu işin planladığını gösteriyor. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Aysel Perkgün de sanığın en ağır cezayı alması talebinde bulunarak, “Bu adamı salarsanız beni haberlerde ölmüş olarak görürsünüz. Çok şey yaşadım ve onu da iyi tanıyorum. Ölüm korkusuyla yaşıyorum. Ben 30 yaşında ölünce çocuğum yurtlara düşmesin, bu adamın eline kalmasın." diye konuştu.

Avukat beraat talep etti

Sanık hakkında beraat talebinde bulunan avukat Hüsnü Okan İzcan ise "Feyzo Duran soruşturmanın başından beri her duruşmada istikrarlı ve birbiriyle çelişmeyen ifadeler verdi ve suçlamaları kabul etmedi. Aysel olayın akabinde verdiği ifadede, bu olayı kendi yaptığını söylemiş. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Duran ise, “Aysel’in hayatını kurtarmaktan başka bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum, takdir mahkemenindir." dedi.

Toplam 10 yıl hapis cezası aldı

Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, sanığın öldürme kastıyla başlattığı eyleminden vazgeçtiği, vazgeçme şartlarının oluştuğunu ve bu yüzden de kasten yaralama suçundan ceza verdiklerini söyledi.

Heyet, sanığa kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanığın eyleminde silah kullanması ve eylemi canavarca hisle gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza 5 yıl hapse çevrildi.

Söz konusu eylem neticesinde Perkgün’ün hayati derecede yaralanması ve vücudundaki sabit izler sebebiyle ceza bir kat daha artırıldı ve sanık toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, kararında indirim uygulamadı.