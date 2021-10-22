İzmir'de direğe çarpan sürücü öldü

Alt geçide girişte kontrolden çıkarak, demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki alt geçide girmek isteyen Semihcan Koyuncu'nun kullandığı 35 APA 296 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, demir direğe çarptı.

Saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazayı diğer sürücüler ihbar etti. Kaza yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan Koyuncu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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