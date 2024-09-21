İzmir'de Doğanlar suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı Doğanlar suç örgütüne yönelik 9 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İHA

İzmir'de gerçekleştirilen suç örgütü operasyonu, film sahnelerini aratmadı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Doğanlar suç örgütü için düğmeye basıldı.

ÖRGÜT LİDERİ TAKİBE ALINDI

Ekipler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, TCK 188” suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgüt liderliğini M.D.'nin yaptığı çeteyi takibe aldı.

TEFECİLİK, KURŞUNLAMA, TEHDİT, GASP

Yürütülen çalışmada örgütün maddi sıkıntıya düşen vatandaşları borçlandırıp senet imzalatarak verdikleri parayı tehdit ve silah zoruyla faizi ile tahsil ettikleri, borçlarını ödeyemeyenleri kurşunlama, silahlı tehdit ve gasp etmek suretiyle mağdur ettikleri tespit edildi.

9 ADRESE BASKIN YAPILDI

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen şüphelilerin adresine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskın gerçekleşti.

Tespiti yapılan 9 şüpheliye yönelik olarak 16 Eylül günü, İzmir'de özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda suç örgütü lideri M.D. ile E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. kıskıvrak yakalandı.

SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda ise 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, bin 335 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar maddesi, 10 bin 500 TL, 3 bin 600 dolar, 150 euro ve 100 sterlin, 3 adet isim soyisim ve ödeme bilgilerinin olduğu ajanda ve 5 adet senet ile çok sayıda dijitaller ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTULANDI

Gözatına alınan 9 kişiden 2'si ifade sonrası serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden E.D., M.D., E.D., R.A. ve E.D. tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)