Torbalı ilçesinde, sağlık merkezinde yumruklaştığı doktoru 2 ay sonra da sokakta darbeden 3 şahıs tutuklanırken, yaşanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki sağlık merkezinde, geçtiğimiz yıl doktor ile hasta arasında dehşet anlar yaşanmıştı.

22 Ağustos günü yaşanan olayda, hasta yakını Serbet A. ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma başladı.

Bu sırada sağlık merkezinde bulunan Dr. Ekin Hürel Günay, tartışmaya son vermek için araya girmek istedi.

Doktor ile yumruklaştı

Bu sırada öfkeden gözü dönen şahıs üzerindeki gömleği çıkartıp doktor ile yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Doktoru sokak ortasında darbettiler

Öte yandan olaydan yaklaşık 2 ay sonra Servet A., kardeşleri Sedat A. ve Fikret A. ile birlikte, mesai sonrası evine giderken ekmek almak için duran Dr. Günay’a saldırmış, sopalarla darbetmişlerdi.

Sopalı saldırıda yaralanan Dr. Günay hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmış, 3 kardeş ise olay sonrası yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Kavga anının görüntüleri

Bir diğer yandan geçtiğimiz yıl yaşanan tüm bu olayların sonrasında, doktor ile hasta yakınının yumruk yumruğa kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de doktor ile hasta yakınının yumruklaştığı anlar kamerada ViDEO