İzmir’de doktora şiddet cezasız kalmadı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktoru makasla kovalayıp yumruk atan hastaya, 2 ayrı suçtan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, makası ‘silah’ saydı.

İzmir’de bıçakla yaralanan İbrahim Poyraz, 16 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gitti.

Doktor M.T., Poyraz'ın yarasını temizledikten sonra dikiş atmak istedi.

Yumruk atıp, kaçtı

Dikiş atıldığı sırada İbrahim Poyraz, canı yandığı gerekçesiyle bağırdı.

M.T.'ye hakaretler de yağdıran Poyraz, dikiş makasını kapıp, doktoru kovalamaya başladı.

Bu sırada hemşirenin araya girmesiyle elindeki makası yere düşüren Poyraz, doktor M.T.'ye yumruk atıp, kaçtı.

Serbest kaldı, dava açıldı

Doktorun şikayeti ile gözaltına alınan İbrahim Poyraz, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Poyraz hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Savcı, mütalaasını verdi

Tutuksuz sanık İbrahim Poyraz'ın yargılanmasına İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 9 Eylül'de görülen 5'inci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya M.T.'nin avukatı Mithat Kara katıldı.

Mütalaasının hazır olduğunu belirten savcı, olay günü Poyraz'ın kendisine dikiş atıldığı sırada müdahalenin sert olduğu gerekçesiyle sinirlenip, asistan doktora hakarette bulunduğunu, eline makas aldığını ve yumruk atarak M.T.'yi yaraladığını belirtti.

Karar çıktı

Savcı, sanığın 'kamu görevini ifa eden doktoru kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın okunmasının ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, İbrahim Poyraz'ı 'kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezası arttı

Makası 'silah' sayan heyet, cezayı artırarak 9 aya çıkardı.

'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 12'nci maddesi gereğince Poyraz'a verilen ceza, suçun kamu görevlisine karşı işlenmiş olması nedeniyle 1 yıl 1 ay 15 gün hapis olarak değiştirildi.

Hakim, Poyraz'a ayrıca 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası

Ceza, yine aynı kanununun ek 12'nci maddesi gereğince artırarak, 1 yıl 6 ay hapse çevrildi.

DHA’nın haberine göre hakim, Poyraz'a verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında da indirim ve erteleme uygulamadı.

“Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyoruz”

Öte yandan mahkemenin verdiği kararın önemli olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “Sağlıkta şiddet, sağlık alanındaki en büyük sorunlardan biri. Bu sorunların nedeni sağlık otoritesi adına hizmet vermekte olan hekim ve sağlık çalışanlarının korunmaması ve çalışan ile hastanın karşı karşıya bırakılmasıdır. Bu olayda mahkeme, en üst sınırdan cezalandırma yaptı ve cezayı ertelemedi. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir Tabip Odası olarak da konuyu yakından ve hassasiyetle takip ettik. Kararın örnek olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.