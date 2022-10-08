İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama

İzmir'de mesaisi bittikten sonra evine giderken Ekin Hürel Günay’ı, sopalarla darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve kardeş oldukları öğrenilen Servet A., Fikret A. ve Sedat A., tutuklandı.

Sağlıkta şiddet olayları, gündemden düşmüyor…

Çıkarılan bir çok engelleyici yasaya rağmen son şiddet olayı İzmir'de yaşandı.

22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Taburcu edildi

İş çıkışı saldırganlar tarafından öldüresiye darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla bugün taburcu edildi.





Olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler S.A., F.A. ve S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." açıklamasında bulundu.