İzmir'de doktoru darbeden zanlı adliyede fenalaştı

Görev yaptığı hastanede doktoru darbeden zanlı, sevk edildiği adliyede fenalaşınca hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de, M.A.K., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanes'inde dün asistan doktor M.F.B'yi darbederek yumrukla burnunu kırdı.

"Sen benim eşimi nasıl muayene edersin?" dediği ileri sürülen saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan Balcı, kanlar içerisinde kaldı.

Bunun üzerine gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

İfadesini verdi

Şüpheli ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini anlatarak sözlerine devam etti.

Bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darbedildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı hastaneye kaldırıldı

Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı.

İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.