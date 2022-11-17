İzmir'de dolandırıcı operasyonunda 8 tutuklama

İzmir'de kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç verip, senet imzalatan, sahte engelli raporu alıp kamuyu zarara uğratan 28 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç veren, bu şekilde 330 kişiden 6 milyon lira kazanç sağlayan tefecilere, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan kişilerle, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren şüphelilere yönelik, operasyon düzenledi.

28 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 mağdur adına düzenlenmiş senet, 37 icra ödeme-tahsil dekontu, 6 icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 noter makbuzu, 15 bin dolar, 8 bin lira, 22 kutu SİM kart, 5 laptop, 10 farklı firmalara ait kaşe, 65 irsaliye, 60 fatura, 2 başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküleri, 1 tediye makbuzu, 1 boş envanter defteri, 1 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak, 2 ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

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8 kişi tutuklandı

DHA'nın aktardığına göre polis ekiplerince gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.A., S.Ç., V.Ç., M.Ç., O.A., İ.K., Z.A. ve H.A. tutuklanırken, S.T., H.T., M.K. ve Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.