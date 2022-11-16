Petrol
93.71
-0.16%
Euro
19.3552
0.43%
Dolar
18.6124
0.06%
Altın
1.064
0.07%
Borsa
4710
0.00%
Bitcoin
319.817
-0.83%
BTXN Coin
7.31
-1.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

    Kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç verip, senet imzalatan ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren toplam 28 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
    • 16.11.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

    Ülke huzurunu ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç veren, bu şekilde 330 kişiden 6 milyon lira kazanç sağlayan tefecilere, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren 28 şüpheliye yönelik, dün operasyon düzenledi.

    Birçok suç unsuru ele geçirildi

    Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 15 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 icra ödeme-tahsil dekontu, 6 icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 noter makbuzu, 15 bin dolar, 8 bin lira, 22 kutu SİM kart, 5 laptop, 10 farklı firmalara ait kaşe, 65 irsaliye, 60 fatura, 2 başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküleri, 1 tediye makbuzu, 1 boş envanter defteri, 1 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak, 2 ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü bildirildi.

    İzmir de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı #1

    İzmir de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı #2

    İzmir de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı #3

    İzmir de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı #4

    İzmir de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı #5

    İzmir de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı #6


    Tekirdağ'da yaya geçidinde engelli gence çarptı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da yaya geçidinde engelli gence çarptı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu
    Yaşam

    Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu

    Görüş Bildir