İzmir'de döner bıçaklı tartışma: Saldırgan tutuklandı Bir fırında tartıştığı kişiyi darbedip döner bıçağıyla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Unlu mamuller satışı yapan fırına döner bıçağıyla gelen 23 yaşında K.K., burada adeta dehşet saçtı.

Henüz bilinmeyen nedenle çalışanlardan 42 yaşındaki İ.G. ile tartışmaya başladı.

İkna edilme çalışıldı

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, İ.G'yi darbederek, döner bıçağıyla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüphelinin bir taksi durağında olduğunu tespit eden polis ekipleri, K.K'yi ikna etmeye çalıştı.

Biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Ekipler, döner bıçağını savurarak direnmeye çalışan K.K'yi havaya ateş açıp biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.