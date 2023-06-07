İzmir'de döner bıçaklı tartışma: Saldırgan tutuklandı

AA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.
Unlu mamuller satışı yapan fırına döner bıçağıyla gelen 23 yaşında K.K., burada adeta dehşet saçtı.
Henüz bilinmeyen nedenle çalışanlardan 42 yaşındaki İ.G. ile tartışmaya başladı.
İkna edilme çalışıldı
Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, İ.G'yi darbederek, döner bıçağıyla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüphelinin bir taksi durağında olduğunu tespit eden polis ekipleri, K.K'yi ikna etmeye çalıştı.
Biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Ekipler, döner bıçağını savurarak direnmeye çalışan K.K'yi havaya ateş açıp biber gazıyla etkisiz hale getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.