Asker uğurlama konvoyunda bulunan bir otomobil, trafiği kapatıp drift yaptı. Cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında asker uğurlaması için uzun bir araç konvoyu oluşturan kişiler, ortalığı birbirine kattı.

Konvoydan bir otomobil yolu kapatırken, başka bir otomobilin sürücüsü ise drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

PLAKASINI KAPATTI

Drift yapan araç sürücüsünün plakasını kapatarak önlem aldığı gözlenirken, bir süre sonra konvoydakilerin yolu trafiğe açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de driftli asker uğurlaması VİDEO

O ANLARI KAYDETTİLER

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler, tepki çekti.