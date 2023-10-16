İzmir'de düğün konvoyunda facia: 12 yaşındaki çocuk ezildi Karabağlar'da düğün konvoyunda bulunan gelin arabasının önünü kesen 12 yaşındaki bir çocuk, aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda düğün konvoyunda en önde yer alan ve O.A.A. idaresindeki gelin arabası, caddede seyir halindeyken çocuklar aracın önünü kesti.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 12 yaşındaki A.H. ise aracın çarpması sonucu otomobilin altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşam mücadelesi veriyor

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.H.'in ağır yaralandığı belirlendi. 12 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü O.A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)