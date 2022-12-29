İzmir'de düğün salonundaki silahlı çatışma davasında, sanıklara indirim yapıldı

Alacak verecek meselesi nedeniyle düğün salonunda çıkan silahlı çatışmada 1 kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaralayan sanıklara haksız tahrik indirimi yapıldı.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda 2 Kasım 2020’de Süleyman Can (27) ile ikiz kardeşler Harun, Hakan İvgin (36) ve Emre Demirağaç (32) arasında yaşanan alacak verecek meselesi, kanlı bir kavga ile bitti.

İddiaya göre; Süleyman Can, babası Muzafer Can (56) ile olayı konuşmak üzere Harun İvgin, Hakan İvgin ve Emre Demirağaç’ı düğün salonlarına davet etti. 20.45 sıralarında salonda silahlı çatışma çıktı.

İHA’nın haberine göre; Harun İvgin, Hakan İvgin Süleyman Can’a, Emre Demirağaç ise Muzaffer Can’a ateş etti. Muzaffer Can, yaralanarak yere düştü.

Süleyman Can ise İvgin kardeşlerden kaçarken kendini korumak için rastgele ateş etti. İvgin kardeşlerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Süleyman Can, yere yığıldı.

Silahları gizleyip teslim oldular

Araca binerek olay yerinden uzaklaşan Harun ve Hakan İvgin ile Emre Demirağaç, olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandıkları silahları gizleyerek Güzelbahçe Polis Merkezine teslim oldu.

Süleyman Can ve babası Muzaffer Can ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ise hastaneye kaldırıldı. Süleyman Can tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Muzaffer Can ise yoğun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

3 kurşun hayattan kopardı

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Süleyman Can’ın 3 kurşunla vurulduğu ve bir yaranın tek başına öldürücü olduğu vurgulandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalının baba Muzafer Can hakkında hazırladığı raporda ise toplamda 4 adet ateşli silah yaralanmasının meydana geldiği ve bu yaralanmaların sağ bacak kemiğinde kırığa neden olduğu ifade edildi. Raporda, kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarındaki etkisinin ağır olduğunun da altı çizildi.

Kendilerini pusu kurulduğunu söylediler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İvgin kardeşler ile Emre Demirağaç’ın ifadelerine de yer verildi. Hakan ve Harun İvgin ile Emre Demirağaç’ın savunmalarında özetle, konuşmak için olay yerine gittiklerini, karşı taraftan farklı noktalardan silahlarla ateş açılması üzerine kendilerini korumak ve saldırıyı püskürtmek için silahla ateş ettiklerini, kendilerine pusu kurulduğunu, canlarını zor kurtardıklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Hakan ve Harun İvgin ile Emre Demirağaç’ın ’nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Süleyman Can’ı kasten öldürdükleri, Muzaffer Can’ı ise kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri savunulan iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Hakan ve Harun İvgin ile Emre Demirağaç’ın olay sırasında, ellerindeki tabancalarla düğün salonunun içinde bulunan N.C. ve N.D.’ye doğru ateş ettikleri ancak mermilerin N.C. ve N.D.’ye isabet etmediği belirtildi.

Davanın İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hakan İvgin, Harun İvgin ve Emre Demirağaç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, Muzaffer Can ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, sanıklar Hakan İvgin, Harun İvgin ve Emre Demirağaç’ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Süleyman Can’ı kasten öldürdükleri, Muzaffer Can’ı ise kasten öldürmeye teşebbüs ettiklerini ifade ederek bu suçlar çerçevesinde ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

“Suç makinesi olmakla suçlanıyorum”

Harun İvgin, hiç sabıkası olmadığını ifade ederek son olarak şu savunmayı yaptı:

“Suç makinesi olmakla suçlanıyorum ama hiç sabıkam yok. Böyle bir olayın içinde bulunmaktan üzgünüz. Vefat için üzgünüz ama bizim elimizde olan bir şey değildi.”

“Olayın üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyoruz”

Olaydan dolayız üzgünlük ve pişmanlık yaşadığını söyleyen Hakan İvgin ise, “Bize ne sorulduysa söyledik. Silah taşıdığımı da söyledim. Bu olayı biz başlatmadık. Böyle bir olayın üzüntüsünü ve pişmanlığını yaşıyoruz.” dedi.

“Sadece bana ateş ettikleri için ateş ettim”

Emre Demirağaç da “Aynı arabada olduğumuz için olay yerine bende gitmiş bulundum. Bunları yapmam için bir nedenim yoktu. Sadece bana ateş ettikleri için ateş ettim. Bu olay için çok üzgünüm pişmanım ama yaşanmış bulundu.” ifadelerini kullandı.

Haksız tahrik indirimi yapıldı

Mahkeme heyeti, Harun ve Hakan İvgin ile Emre Demirağaç’a fikir ve eylem birliği içerisinde Süleyman Can’a karşı işledikleri kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, olayda ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğinden bu durumun sanıklar lehine haksız tahrikin varlığını kabul ederek sanıklara verilen cezayı 18’er yıla indirdi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Muzaffer Can’a karşı kasten öldürmeye teşebbüs işledikleri suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, yaralanma şeklini dikkate alarak cezaları 12’şer yıla indirdi.

Heyet, haksız tahrik indirimi ile birlikte sonuç sezaları 9’ar yıl olarak açıkladı. Heyet, Hakan İvgin ve Emre Demirağaç’a ruhsatsız tabancalarla işledikleri suçlar ve suç kasıtlarının yoğunluğu dikkate alınarak 2’şer yıl hapis cezası verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, Hakan İvgin ve Emre Demirağaç’ın sonuç cezalarının 29’ar yıl, Harun İvgin’in ise 27 yıl olduğunu açıklayarak davayı bitirdi.