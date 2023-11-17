İzmir'de düğünde dehşet saçan zanlı tutuklandı İzmir'de düğünde istediği şarkı çalmayınca 1 çocuğun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde önceki gün 18 yaşındaki M.S., düğünde istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleri ile tartışma yaşadı.

Düğün yerinden ayrılan M.S., bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayı gerçekleştiren M.S., kısa sürede gözaltına alınırken pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı.

16 yaşındaki çocuk can verdi

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elkalkmış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tutuklandı

M.S.'nin yanı sıra kendisi ile birlikte düğüne geldiği anlaşılan L.H. adlı arkadaşı gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken L.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.S.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)