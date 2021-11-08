İzmir'de dükkanı kundaklanan iş yeri sahibi diri diri yandı

Hurda malzemelerin bulunduğu dükkan bir anda alev topuna döndü. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrasında iş yeri sahibinin cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokakta Ali Rıza Durna'ya (65) ait hurda malzemelerin bulunduğu dükkanı henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, lastik ve plastik malzemelerle ateşe verdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, depoda kalan Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni bulundu.

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KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağabeyine ait deponun yandığı haberini alan Aynur Durna (59), olayı duyar duymaz iş yerinin önüne geldi.

Ali Rıza Durna'nın öldüğünü duyan kardeşi Ayşenur Durna, sinir krizi geçirdi.

Talihsiz adamın cansız bedeninin, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

KUNDAKÇI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin depoyu yakarak malzeme attığını belirledi.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir kişinin, elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görüldü.

Ayrıca şüphelinin ateş yaktığı yerde talaş dolu bir çuval olduğu da belirlendi.

ŞÜPHELİ YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

Ayşenur Durna, ölen ağabeyinin bekar ve hiç evlenmediğini belirtirken, diğer ağabeyinin oğlunun ekmek almak için gittiğinde fırındakilerden çakmak istediğini belirterek, “Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. 1 saat sonrada yangın için itfaiyeler gidiyordu. Koşarak buraya geldim.” diye konuştu.

Hurda deposunu kundaklayan ve bir kişinin ölmesine neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Durna'nın yeğeni O.D.’yi (21) gözaltına aldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.