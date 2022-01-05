İzmir'de durdurulan araçta tarihi eser bulundu

Jandarmanın durdurduğu arabada yapılan aramada, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DURDURULAN ARAÇTA MEZAR STELİ BULUNDU

Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.













