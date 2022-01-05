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    İzmir'de durdurulan araçta tarihi eser bulundu

    Jandarmanın durdurduğu arabada yapılan aramada, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:17
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    İzmir'de durdurulan araçta tarihi eser bulundu

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesi İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    DURDURULAN ARAÇTA MEZAR STELİ BULUNDU

    Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

    İzmir de durdurulan araçta tarihi eser bulundu #1

    İzmir de durdurulan araçta tarihi eser bulundu #2

    İzmir de durdurulan araçta tarihi eser bulundu #3

    İzmir de durdurulan araçta tarihi eser bulundu #4


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