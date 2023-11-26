İzmir'de durum kötü: Balıkçılar dert yandı İzmir'de etkili olan fırtına, Karşıyaka'da balıkçı teknelerine zarar verdi. Sular altında kalan teknelerin sahipleri zararlarını açıklayarak, yardım istedi.

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İHA

Türkiye, soğuk havanın etkisi altına girdi...

Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ise balıkçı tekneleri büyük zarar gördü.

Balıkçı tekneleri rüzgarın karşısında zor anlar yaşarken, kıyıya vuran bazı teknelerin denizin karşısında bulunan tarlanın içine kadar sürüklendiği görüldü. Kıyıda demirli bazı tekneler ise su alarak battı.

Öte yandan balıkçılar hasar gören teknelerini kurtarmak için mücadele verdi.

"150 bin TL'ye yakın zararım var"

Ağlarının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen balıkçı Mehmet Ali Özbilek, “Daha önce televizyonlardan uyarıları dinlemiştik. Biz burada gece 12’den sabah 4’e kadar bekledik. Şu anda malzemelerimizi koyacak yerimiz yok. Önlemimizi ne kadar sağlam da alsak fırtına çok büyüktü. Azmağımız yetersiz. Buradan belediye başkanımıza da sesleniyorum. Acilen azmak yapılması lazım, burada tekne fazlalığı var. Gördüğünüz gibi ağlarımız ne hale geldi. Bu takımların biri en aşağı 20 bin TL.

Sadece benim şuanda 150 bin TL’ye yakın zararım var. Çok büyük bir afet bu, yetkililerin balıkçılara el uzatması, yardım etmesi lazım. Liman olmazsa her dönem böyle olur. Çok zararımız var. Çiğli’de. Bostanlı'da, Tuzla’da böyle zarar var. Herkese çok geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Teknelerinin olduğu gibi karaya vurduğunu dile getiren balıkçı Halil Cengiz Erçağ ise “Gece saat 03.30’dan sonra deniz birden patlama yaptı. Teknelerimiz olduğu gibi karaya vurdu. Bazı teknelerimiz karşıdaki tarlanın içerisine kadar gitti. Yollar kapalı, her taraf perişan oldu. Allah yardımcımız oldu” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)