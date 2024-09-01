İzmir'de eğlence mekanında tanıştığı kadını rehin aldı Bornova'da gittiği eğlence mekanında tanıştığı kadını aynı gün birlikte gittikleri kafede silahla rehin alan şahıs, genç kadını kurtarmaya gelen polislere de ateş açtı.

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DHA

İzmir'de akıllara durgunluk veren ilginç bir olay yaşandı.

Bornova'da eğlenmek için gittiği bir mekandaH.D. isimli bir kadınla tanışan A.G., genç kadını da alarak mekandan çıktı.

AYNI GÜN TANIŞTIĞI KADINI REHİN ALDI

Çevredeki bir kafeye giren A.G., aynı gün tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle gittikleri kafede silahla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE ATEŞA AÇTI

A.G., polis ekiplerine tabancayla ateş açtı.

Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, şüpheliyi sohbet edip sakinleştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından A.G., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri tarafından yakalanıp, ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayda H.D. ise yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.G.'nin polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından polisin müdahalesiyle gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)