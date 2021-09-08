İzmir'de ehliyet soran polise bıçak çekti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çeken şahıs, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri denetim yaptığı sırada A.S. isimli şahıs arkadaşıyla tekel bayiye girdi.

A.S.'den şüphelenen trafik polisleri, tekel bayine gelerek sürücüye ehliyet ve kimlik sordu.

Sinirlenerek ehliyetini vermek istemeyen A.S., polislerle tartışmaya başladı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Tartışmanın ardından polis ekipleri, A.S.'yi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Müdahale sırasında, A.S.'nin polise bıçak çektiğini gören bir diğer polis memuru tabanca ile ateş ederek A.S.'yi bacağından vurdu.

Etkisiz hale getirilen A.S.'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN ŞÜPHELİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa alınan A.S., tedavi edilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tekel bayinde incelemelerde bulundu. A.S.'nin kullandığı bıçak delil torbasına konuldu.