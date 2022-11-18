İzmir’de ehliyetsiz gencin kullandığı araç kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil direğe çarparak takla atarken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güzelbahçe ilçesi, İstikbal Caddesi üzerinde, E.E. idaresindeki 35 SGH 45 plakalı otomobil, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 yaralıdan biri kurtarılamadı

İHA'nın aktardığına göre; takla atan otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan O.A. (16) ile Bulut İhtiyar’ı (16) itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulanslara alınan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bulut İhtiyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı gençlerden birinin durumu ağır

Öte yandan, kazada yaralanan ve tedavi altına alınan O.A.’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.