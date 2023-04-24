İzmir'de ehliyetsiz sürücünün kazası 1 kişinin canına mal oldu Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

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İzmir'in Buca ilçesinde 22 Nisan akşamı saat 22.30 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı Otokent C Kapısı yakınında panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan tıra çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

1 kişi hayatını kaybetti

Savrulan otomobilin içerisinde bulunan Şerife Önen (40), H.Ö. (4) ve H.Ö.'nün annesi P.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Şerife Önen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Önen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, meydana gelen kazada yaralanan 4 yaşındaki H.Ö. ile annesi P.Ö. ve 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

Hafif yaralanan araç sürücüsü S.A., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, H.Ö. ve annesi P.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.