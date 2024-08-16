İzmir'de ekiplerden tarihi uyuşturucu operasyonu Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Operasyonda, tam 40 kilo kokain ele geçirildi.

İHA

Gümrük Muhafaza ekipleri, Almanya'dan İtalya'ya ve oradan da Çeşme'ye gelen bir tır aracını risk analizi kapsamında X-ray kontrolüne sevk etti.

X-ray kontrolünden geçeceğini anlayan araç sürücüsü, liman sahası içinde sakladığı kokaini başka bir araç sürücüsüne teslim etmeye çalıştı.

Ancak bu sırada Gümrük Muhafaza ekipleri, kameralarla sahayı izliyordu.

40 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Hızla harekete geçen ekipler, Türkiye giriş kapısında aracı durdurup arama yaptı ve çanta içerisinde 40 kilo kokain ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında, iki araç sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)