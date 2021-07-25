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    İzmir'de el bombası paniği: Benzinliğe atıp kaçtı

    Kimliği belirsiz bir şahıs tarafından akaryakıt istasyonuna atılan ve paniğe sebep olan el bombası oyuncak çıktı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 08:41
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    İzmir'de el bombası paniği: Benzinliğe atıp kaçtı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından el bombası fırlatıldı.

    Şüpheli olay yerinden kaçarken bombayı fark eden çalışanlar panikle durumu polise bildirdi.

    BOMBA OYUNCAK ÇIKTI

    Bölgeye ulaşan ekipler akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de el bombası paniği: Benzinliğe atıp kaçtı #1

    O ANLAR KAMERADA

    Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    İzmir de el bombası paniği: Benzinliğe atıp kaçtı #2

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