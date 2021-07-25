İzmir'de el bombası paniği: Benzinliğe atıp kaçtı

Kimliği belirsiz bir şahıs tarafından akaryakıt istasyonuna atılan ve paniğe sebep olan el bombası oyuncak çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından el bombası fırlatıldı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken bombayı fark eden çalışanlar panikle durumu polise bildirdi.

BOMBA OYUNCAK ÇIKTI

Bölgeye ulaşan ekipler akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.