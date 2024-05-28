İzmir'de eş cinayetinde mektup detayı İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Gözde Karamus'un ölmeden önce anne ve babasına kendi el yazısıyla yazdığı, eşi tarafından uğradığı şiddeti anlattığı mektup, mahkeme heyetine sunuldu.

DHA

Bir kadın daha boşanmak istediği eşi tarafından vahşice katledildi.

Bu kez olayın adresi İzmir.

21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana gelen olayda, bir süredir işsiz olduğu belirtilen Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti.

Bir süre sonra Serdar Karamus, tabancayla 4 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı.

Gözde Karamus hayatını kaybetti, tedavisi tamamlanan Serdar Karamus da tutuklandı.

2 ayrı suçtan ceza talep edildi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Serdar Karamus'un yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra öldürülen Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi (54), babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Kadınları ve Çocukları Yaşatma Derneği üyeleri de katıldı.

"Ailesi beni ölümle tehdit ediyordu"

Duruşmada söz verilen Serdar Karamus, şunları söyledi:

Gözde'yle 3 yıldır evliydik. Olaydan 2 ay önce ayrı yaşamaya başladık. Eşim boşama davası açmıştı. Olay günü boşanma sürecini konuşmak için oraya gittim. Yanına gitmeden önce eşimin telefon hattının bulunduğu GSM şirketinden arama kayıtlarını çıkardım. Çünkü eşim gizli arama uygulaması kullanıyordu.



Onu parkta gördüğümde bu uygulamayı kullanıp, kullanmadığını sordum. Kullandığını söyledi. 1 yıldır biriyle ilişkisi olduğunu da söyledi. Onunla birliktelik yaşadığını da ifade etti. Birazdan da onunla görüşmeye gideceğini söyledi. O zaman kendimi kaybettim. Olayda kullandığım silah ise 2017 yılında İstanbul'dan tanımadığım birinden aldım. Ayrıca Madi Ailesi olaydan önce beni ölümle tehdit ediyordu.

"Kızım şiddetten dolayı boşanma davası açmıştı"

Söz verilen anne Gülhan Madi, "Kızım olay günü 17.55'te beni aradı. 'Parktayım, geliyorum' dedi. Telefonla konuşurken 'Anne in, Serdar burada' dedi. 4 el silah sesi duydum. Telefon kulağımda olay yerine koştum. Kızımı kanlar içerisinde, sanığı da 3 metre ötesinde intihara teşebbüs etmiş şekilde gördüm. Kızım şiddet, dayak ve işkenceden dolayı boşanma davası açmıştı. En ağır ceza verilsin." diye konuştu.

"Ben giderim birini arkamdan yakar da giderim demiş"

Baba Yüksel Madi ise "Kızım bir gün bana sanığın kendisine 'Ben giderim, birini arkamdan yakar da giderim' dediğini söylemişti. Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum." dedi.

Ölmeden önce yazdığı mektup mahkemeye sunuldu

Madi Ailesi'nin avukatları da Gözde Karamus'un öldürülmeden önce anne ve babasına kendi el yazısıyla yazdığı, eşi tarafından uğradığı şiddeti anlattığı mektubu, mahkeme heyetine sundu.

Sanık avukatı ise Serdar Karamus'un olay günü ve sonrasında cezaevinde de intihara teşebbüs ettiğini belirtip, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor talep etti. Savcı da sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesine, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)