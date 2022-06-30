İzmir'de eş dehşeti: Vurduğu karısının bacağı ameliyatla kesildi

Karabağlar ilçesinde şiddet gördüğü kocası tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı. Bacağından yara alan kadının diz altı tamamen kesildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Manolya ile Onur Akman, 2018 yılında evlendi.

Onur Akman (29), evliliklerinin 2'nci ayında askerlik görevi için Diyarbakır'a gitti.

İddiaya göre, Manolya Akman (33) ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Akman, askere gitmeden önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Akman ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak erken terhis oldu.

İkinci kez bir araya geldi, yeniden şiddet gördü

Onur Akman, Manolya Akman'ı cep telefonuyla arayıp, "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız." sözleriyle yeniden birlikte yaşamaya ikna etti. Çift, 2'nci kez bir araya geldi ancak 1 ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı.

Bavuldan çıkardığı tüfekle ateş etti

Onur Akman, 21 Mayıs 2019'daki tartışmada, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a ateş açtı.

Yaralı kadının bacağı diz altından kesildi

Yaralanan Akman, komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gören Akman'ın sol bacağı, diz altından kesildi.

20 yıla kadar hapis talebi

Olay sonrası yakalanıp, tutuklanan Onur Akman hakkında, İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada savcı, mütalaasında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

"İnşallah o da hayata tutunur"

Onur Akman'ın tutuklu yargılanmasına İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Akman, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak avukatlara söz verildi.

Mağdur avukatları, sanığın üst sınırdan indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin eylemi öldürme niyetiyle yapmadığını savunarak 'kasten yaralama' suçundan ceza almasını ve tahrik indirimlerinden de yararlanmasını istedi.

Son sözü sorulan Akman ise "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Zerre öldürme niyetiyle ateş etmedim. Mutlu bir yuvam olsun istedim. Pişmanım. İnşallah o da hayata tutunur." dedi.

Saldırgana 13 yıl 6 ay hapis

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Onur Akman'ı 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapse çarptırırken, silah kullanılması ve eylemin eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezayı 4 yıl 6 ay hapse çevirdi. Manolya Akman'ın organ kaybetmesi nedeniyle sanığın cezası, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Heyet, cezada indirim de uygulamadı.













