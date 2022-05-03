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    İzmir’de eşi tarafından başından vurulan kadın öldü

    Gaziemir’de eşi tarafından başından vurulan Recea M., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Muhammed M., gözaltına alındı.
    • 03.05.2022 - 08:48
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    İzmir’de eşi tarafından başından vurulan kadın öldü

    İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta. Suriye uyruklu, dün saat 21.00 sıralarında, Suriye uyrulu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti.

    Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    DHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde Recea M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Recea M.'nin cansız bedeniz, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gözaltına alındı

    Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhammed M., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de eşi tarafından başından vurulan kadın öldü #1


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