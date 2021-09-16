İzmir'de eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu kolonya ile ateşe verdi

İzmir'de eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunu kolonya ile ateşe verdi

Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E. tutuklandı.

31 Ağustos'ta, İzmir'in Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Veysi E., bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. (21) öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darbedip zorla eve getirdi.

EŞİNİ VE OĞLUNU KOLONYA DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Veysi E., evde de darbetmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi (1,5) üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi.

Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

"TEHDİT ALTINDA İFADE VERDİM"

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi.

Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini, eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti.

KADIN İFADESİNİ DEĞİŞTİ, CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı.

Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde, 15 gün önce eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PANDEMİ NEDENİYLE TAHLİYE OLMUŞTU

Cani kocanın, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği bildirildi.











