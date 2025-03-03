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DHA

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki B.A. isimli kız çocuğu, babası tarafından gördüğü şiddeti sosyal medya üzerinden anlatarak yetkililerden yardım istedi.

B.A., sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı.

Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"AİLE ÜYELERİNİN AYRI AYRI BEYANLARI ALINDI"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır.

"KADIN VE ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA"

Şüpheli tarafından darbedildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır.

Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir." denildi.