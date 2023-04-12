İzmir'de eşini öldüren şahsın ifadesi: Kıskandım Konak'ta 5 aydır evli olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Zehra Kalmaz'ın, şiddet nedeniyle sığınma evine sığındığı öğrenildi.

DHA

İzmir'in Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'ta bulunan bir iş hanının 3'üncü katında bulunan boş iş yerinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki İ.K., ayrılma aşamasındaki eşi 19 yaşındaki Zehra Kalmaz ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının iş yerine çağırdı.

Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasındaki tartışmanın zamanla kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Teslim oldu

Sabah saat 10.30 sıralarında ise İ.K., Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giderek karısını öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayet zanlısı kocanın, karısını bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söylediği ve suçunu itiraf etmek için karakola geldiğini söylediği öğrenildi.

Telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gördü

Cinayet zanlısı İ.K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlının sorgusunda eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gördüğü için kıskandığı ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.

5 ay önce evlendiler

Öte yandan Zehra Kalmaz ile kağıt fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen İ.K.'nin 5 aydır evli olduğu, Zehra Kalmaz'ın eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Kalmaz'ın cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.