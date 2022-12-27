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    İzmir'de eşini boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

    İzmir'de tartıştığı eşi 36 yaşındaki Nuran F.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki A.F. , tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 27.12.2022 - 23:36
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    İzmir'de eşini boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

    Dün saat 11.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana gelen olayda A.F. ile eşi Nuran F. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.'yi boğazından bıçakladı.

    Eşini bıçaklayıp çocuğunu ev sahibine bırakıp kaçtı

    Nuran F., kanlar içinde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.

    Nuran F.'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran F.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis, A.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

    Tutuklandı

    Olay yerinden kaçan şüpheli A.F., Urla’da yakalanarak gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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