İzmir'de eşini dövüp polise saldıran zanlı firari çıktı Bornova'da eşini döverek polisin müdahale ettiği zanlının GBT sorgusunda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

İHA

İzmir'in Bornova ilçesindeki AVM’de meydana gelen olayda, bir adamın bir kadını darbettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşine şiddet uygulayan M.Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı.

Polislere direndi

O sırada saldırgan polislerin üstünü yürüyerek küfürler savurunca ekipler M.Y.’yi gözaltına almak istedi.

Polislere teslim olmamakta direnen zanlı, biber gazının kullanılmasının ardından etkisiz hale getirildi.

O anlar AVM’de bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hükümlü olduğu belirlendi

Ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y.’nin ‘kasten adam öldürme ve silahla yağma’ suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.