İzmir’de eşini öldürdükten sonra kaçan koca yakalandı

İş yerinde ölü bulunan kadının cinayet şüphelisi olarak aranan eşi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenildi.

İzmir’in Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e (52) ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti.

Yakınları tarafından burada, saat 00.30 sıralarında kanlar içerisinde bulunan Yeğin'in, yapılan incelemede tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

4 kez suç duyurusunda bulundu

Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin (59) tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde; kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.

Yakalandı

DHA’nın haberine göre polis ekipleri, Hülya Şellavcı Yeğin’in katil zanlısı Kaffar Yeğin’in Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yapıp, cinayet zanlısı Kaffar Yeğin'i yakalayarak, gözaltına aldı.

Sık sık yer değiştirdi

Emniyete götürülen Yeğin’in, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenildi.