İzmir'de eşini öldüren adama müebbet hapis cezası verildi

Pastanede çalışan 2 çocuk annesi eşini tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun, indirimsiz müebbet hapse çarptırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Fulya Öztürk, bir süre önce eşinden boşandı.

Birlikte yaşamayı sürdürdüğü eski eşi Hasan Ozan Baştosun, 2 çocuğunun annesi Öztürk'le konuşmak için çalıştığı pastaneye gitti.

9 Aralık 2020'de meydana gelen olayda, ikili arasında tartışma çıktı.

Tabancayla öldürdü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk’e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk’ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Genç kadın defnedildi

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Öztürk’ün cenazesi, memleketi Muğla’da toprağa verildi.

Tutuklandı

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk’ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İndirimsiz müebbet aldı

İHA'nın aktardığı habere göre; sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fulya Öztürk’ün annesi Hüsniye Çelebi, babası Ahmet Öztürk ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Baştosun, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun’a “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verirken, cezada herhangi bir indirim de uygulamadı.



