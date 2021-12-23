İzmir'de eşini öldüren şahsa tahrik indirimi uygulandı

Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, tahrik indirimi ve iyi hal dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 8 Ekim 2020 tarihinde, eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile boşanma aşamasında olan Rahman Yalçınsoy (37) konuşmak üzere eve gitti.

Bihter Yalçınsoy eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bither Yalçınsoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDI

Rahman Yalçınsoy, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesi'nde yargılandı.

'BENİ ALDATTI' İDDİASI

Mahkemede, Rahman Yalçınsoy verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİYLE 15 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Yalçınsoy'u, suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi.

KARAR BOZULDU

Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti.Bihter'in avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

İLK KARARIN AYNISI HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Kararın kendilerini üzdüğünü belirten Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Çektiğim acının bedeli 15 yıl olamaz. Bir yaşamın bedeli 15 yıla mı eşdeğer? Ailecek psikolojimiz altüst oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek? O adam kızımı öldürdü, geride kalanları da ölmekten beter etti. Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diyerek, susup oturmayacağım. Tek istediğim adalet" şeklinde konuştu.









