İzmir'de eşini öldüren sanık suçlamaları kabul etmedi: Tanık aksini anlattı İzmir Bornova'da boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i öldüren Kaffar Yeğin'in, cinayet öncesi işlediği ileri sürülen 'tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İzmir'de yaşanılan olayda, bir kadın daha eşi tarafından katledildi..

Bornova’da geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti.

Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in, cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce, Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi.

Tutuklandı

Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Kafar Yeğin 8 Kasım’da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Kaffar Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

Dava açıldı

Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, ilk olarak kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Kaffar Yeğin, bu suçlardan bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Kaffar Yeğin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken; Hülya Şellavcı Yeğin'in kızı Buse Aktürk, oğlu Bartu Uthan, damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk, ailenin diğer vekilleri Avukat Ahmet Çelikbilek, Avukat Ayça Tunç, Avukat Melisa Acet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Emine Ezgi Hiçdurmaz da duruşmaya katıldı.

Savunması için söz verilen sanık Kaffar Yeğin, Hülya Şellavcı'ya yönelik tehdit ve hakarette bulunmadığını belirtip suçlamaları kabul etmedi.

Kızı ve damadını da tehdit ettiği ortaya çıktı

Hülya Şellavcı'nın oğlu Bartu Uthan, "Olayların yaşandığı dönemde askerdeydim. Askerdeyken annem boşanacağını söylemişti. Şikayetçiyim." dedi.

Buse Aktürk ise, "Anneme attığı tüm mesajlara şahit oldum. Görüşmeleri annem anlattı. Telefon görüşmelerine de şahit oldum. Annem telefonu açmıyordu ama buna rağmen ısrarla arıyordu. Telefon numarasını görüyordum. Annem de söylüyordu. Ayrıca bizi de tehdit etmiştir. Buna ilişkin ses kayıtları da mevcuttur, şikayetçiyim." diye konuştu.

Buse Aktürk ve Bartu Uthan'ın vekili Avukat Ensar Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

Sanık iddianamede belirtilen suçları zincirleme şekilde işlemiştir. Buna ilişkin 5 ayrı kolluk beyanı mevcuttur. Ayrıca HTS kayıtları, mesaj ekran görüntüleri, tanık beyanları sabittir. Tehdit ve hakaretlerin boş olmadığı maalesef ortaya çıkmıştır. Geçen yıl 21 Ekim'de müvekkillerimin annesi öldürülmüştür. Sanık, cumartesiye denk gelen 1 Ekim, 8 Ekim ve 15 Ekim'de, müvekkilimin iş yerine gitmiştir.



22 Ekim Cumartesi günü de yine iş yerine gelmesi beklenirken, 1 gün önce Hülya Şellavcı'yı öldürmüştür. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Öncesinde ise 5 kez kolluk müracaatı oldu. Kolluktan yeteri destek verilmedi. Bir kez savcılık ifadesi alındı. Savcılıktan yeterli destek verilmedi. Bir kez Aile Mahkemesi'nden 'hapsen tazyik kararı' istendi, buradan da sonuç alınamadı. Burada olmamızın sebebi, kamu görevi yapan kolluk görevlileri, hakim ve savcılardır.

"Sanık planladığı suçu işlemiştir"

Hülya Şellavcı'nın yakınlarının vekili diğer avukatlar ise sanığın atılı suçu işlediğine dair dosyada bilgi ve delillerin mevcut olduğunu, indirim yapılmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Emine Ezgi Hiçdurmaz, "Sanık savunmalarına itibar edilmemesini talep ediyoruz. Sanık planladığı suçu işlemiştir. Hakkında halen kasten öldürmeden dava devam etmektedir. Sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Tanık: Hülya'ya tekme attı, kolundan tuttu

Duruşmada dinlenen tanık Emel Yavaş ise "Hülya Şellavcı Yeğin ile daha önce 1-2 yıl aynı iş yerinde çalışmıştık. Olay günü yarım gün çalışıyordum. Hülya beni iş yerine çağırdı. Hülya'nın iş yerindeyken, sanık iş yerine geldi. Bu sırada iş yerinde müşteriler de vardı. Müşteriler gittikten sonra Hülya ile Kaffar tartışmaya başladı. Kaffar Yeğin, 'Bu böyle kalmayacak' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine Hülya KADES'i aramak için merdivenlere doğru gitti. Sanık Kaffar Yeğin de peşinden gitti. Hülya'ya tekme attı ve kolundan tuttu. Hülya'nın telefonunu alıp yere fırlattı. Bunun üzerine Hülya bana bu sırada KADES'i aramamı söyledi. Bunun üzerine sanık iş yerinden çıkıp gitti. Olaylar sırasında önce Kaffar Yeğin küfretti. 'Bu böyle kalmayacak' dedi. Ardından birbirlerine karşılıklı küfrettiler." diye konuştu.

Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, duruşmayı erteledi.