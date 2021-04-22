İzmir'de eşini öldürüp, halıya saran sanık: Asıl katil kızım

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi halıya sarıp, saklamaya çalışan tutuklu Bülent Soro, ikinci duruşmada kendilerine maddi destek sağlamadığını iddia ettiği kızını suçladı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak'ta yaşayan 57 yaşındaki Yazgül Soro, eşi Bülent Soro tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Cinayetin ardından eşinin cesedini gizlemek için halıya saran cani koca, Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınlarının eve gelmesiyle yakalanmıştı.

Bunun üzerine gözaltına alınan Bülent Soro, polisteki ifadesinde itirafta bulunarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

'ALDATILDIM' İDDİASI

Soro hakkında 'Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Mart'ta görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Bülent Soro, öldürdüğü eşi Yazgül Soro'nun kendisini aldattığını öne sürmüştü.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Davanın 2'nci duruşması dün görüldü. Tutuklu sanık Bülent Soro'nun yanı sıra taraf avukatları ile Soro çiftinin kızları duruşma salonunda hazır bulundu. Çiftin kızlarından E.S.Ş., tanık olarak dinlendi.

Bülent Soro'dan şikayetçi olduğunu belirten E.S.Ş., "Ben Almanya'da yaşıyorum. Olay günü kardeşim N.K. beni arayarak annemden haber alamadıklarını söyledi. Ben de babamın daha önceden uyguladığı şiddetleri bildiğim için 'Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın' dedim. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Geçmiş yıllarda hem anneme hem de bizlere de şiddet uyguluyordu." dedi.

"ASIL KATİL PARA GÖNDERMEYEN KIZIM"

Kızının ardından söz alan Bülent Soro aleyhine olan ifadeleri kabul etmezken, asıl suçlunun kızı E.S.Ş. olduğunu iddia etti. Soro, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş'dir." dedi.

DAVAYA KONU OLACAK KANIT BULUNAMADI

Mahkeme başkanı, geçen celsede istenen otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunamadığını açıkladı.

Ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, otopsi raporu için yazılan raporun cevabının beklenmesine karar verdikten sonra duruşmayı erteledi.