İzmir’de eski sevgilisinin evini kundaklamakla suçlandı, serbest kaldı

Tartıştığı eski sevgilisinin evini kundaklamakla suçlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede iddiaları reddetti. Şüpheli savunmasının ardından serbest bırakıldı.

S.G. (41), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Endam B.'nin (38) İzmir’in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki evine gelerek konuşmak istedi.

Fakat Endam B.'nin konuşma talebini reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma başladı.

Yaşanan tartışmanın ardından S.G., ayrılırken, Endam B. de 1'inci katta oturan komşusuna gitti.

EVDE KIZI VARDI

Bu sırada Endam B.'nin 4'üncü kattaki dairesine çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Endem B.'nin kızı Rana B.'yi (16) komşuları daireden çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürdü.

112 Acil Servis görevlilerinin müdahale ettiği Rana B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

LİNÇ EDİLECEKTİ, POLİS KURTARDI

Bu arada tekrar Endam B.'nin evine gelen S.G.'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Yangını çıkarmakla suçlanan ve linç edilmek istenen S.G.'yi polis, öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ise evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

'BEN YAPMADIM'

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

S.G.'nin ifadesinde Endam B. ile kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığını belirtirken, "Benden ayrılmak istediği için tartıştık, doğru. Ama sonradan eve gidip yangın çıkarmadım" dediği öğrenildi.