İzmir’de esnaf kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bayraklı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen esnafların kavgasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Dün saat 20.25 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde, aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Çifte kurşun yağdırdı

Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman A.’ya (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, S.A. ise karnından ve bacağından vuruldu.

Ağır yaralı koca kurtarılamadı

Yaralı çift, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. S.A. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisi ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.